Eurojackpotin isoista voitoista yksi porukkapeli pelattiin Oulaisten Nesteellä

Vappupäivän Eurojackpotin arvonnassa on tullut yksi kärkipään voitoista Suomeen ja Oulaisiin.

Kierroksen 18 numeroista löytyi 5 oikein rivistä, joka on pelattu Oulaisten Nesteellä. Kyseessä on viiden hengen porukkapeli, joka saa 5+0 -voittotuloksella yhteensä 129 954 euroa. Jokaista porukkapelin osallistujaa kohden voittosumma on näin 25 990 euroa.

Asian varmistaa Veikkaus omilla nettisivuillaan.

Arvonnassa vastaavia 5+0 -oikein rivejä on löytynyt kaikkiaan kymmenen riviä, joista Nesteellä pelattu rivi on siis yksi. Muut samantasoiset vappupäivän voitot ovat menneet Saksaan, kolme Hollantiin, kolme Tanskaan ja yksi Sloveniaan.

Eurojackpotin tämänviikkoinen päävoitto, 90 miljoonaa, meni Saksaan yhdelle onnekkaalle pelaajalle.

Eurojackpotin kierroksen 18 oikea rivi on 6, 11, 12, 21 ja 41. Tähtinumerot ovat 1 ja 2.