EU:n vesidirektiivi puntarissa Kuusamossa, jossa jätevedet johdetaan Torankijärveen – "Toranki on kokonaisuutena ehdottomasti haitattomin purkuvesistö"

Tämä puhdistamo hanke on myöhässä ja pahasti. Kysyä sopii, miksi? Torankijärvi on pilattu. Muut, kauempana olevat järvet ovat puhtaita; niitä tuskin kannattaa käyttää puhdistusaltaina ja liata lisää. Enkä ajattele niinkään reilun 9 miljoonan putkikustannuksia, vaan vesien laatua ja luontoarvoja. Niitä olisi pitänyt ajatella jo ne 30 vuotta sitten. Mitä isompi alue olisi saatu saman ison puhdistamon piiriin, sitä tehokkaammin vedet olisi myös saatu puhdistettua. Nykyisistä puhdistamoista purkuvesi saadaan lähes juomakelpoiseksi, mutta se maksaa ja vaatii yhteistyötä.

Kuten Mankinen toteaa, nyt on hätäratkaisun aika. Siihen ratkaisuun on lyötävä maan asiantuntijoiden viisaat päät yhteen, ja otettava se CleanTech - huuma käyttöön. Maailmalla esimerkkejä löytyy. Ja meilläkin monet kunnat ovat yhdistäneet voimansa ja saaneet hyviä tuloksia. Puhdas vesi ei enää puhdistu itsestään syvänteissäkään, kuorma on vesistöille kohtuuton kantaa.