EU:n vesidirektiivi puntarissa Kuusamossa: "Jonnekin jätevedet on johdettava"

Mikä mies tämä Mankinen oikein on? Vuosikausia japassu ja änkeröinyt näitten paskavesien kanssa milloin missäkin ja nyt ne on pian housuissa kaikilla kuusamolaisilla! Johtajan pitää johtaa muutosta, eikä olla jarrumiehenä joka paikassa.

Nyt se jätevesi on paskasta, mutta silloin kun halusitte sen johtaa Iijokeen, niin taisi sama mies väittää sen juomakelpoiseksi. Liekö sitä mieltä, että alajuoksulaisilla pitää kitata kuusamolaisten paskatkin.