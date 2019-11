Erittäin huono ajokeli ja liukkaat väylät piinaavat Pohjois-Suomea – Haapavedellä peräänajo ja Siikalatvalla raskaita ajoneuvoja ojassa

Mitä se auttaa kun ratin takana on vaan etuveto ,se on ihan sama millainen auto on alla kun ei ole kokemusta ja luotetaan että eihän tässä ole mitään hätää kun on kaikki ajovakauden hallintajärjestelmät ,ei ollut ennen niitäkään ja noin viismiljoonaa kilometriä on tullut tienpäällä taivallettu ilman kolareita ,kyllä se siellä ratintakana on usein syy !