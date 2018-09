Ensimmäisenä pohjoissuomalaisena TV-sarjana Kultaisen Venlan voittaneen Eränkävijät-sarjan tuotantotiimi kuvaa parhaillaan sarjan kansainvälistä versiota nimeltä Love of the Wild – From the Alps to the Arctic.



Sarjaa kuvataan nimensä mukaisesti aina Alpeilta arktiselle alueelle saakka, viidessä eri Euroopan maassa samanaikaisesti. Sarjan kuvaukset alkoivat elokuussa ja kansainvälisessä levityksessä sarja on vuonna 2020.

Sarja esittelee Euroopan luonnon ääripäitä, luonnonmukaista elämäntapaa sekä eri kulttuureissa eläviä ihmisiä.



– Kuvaamme maailmankin mittakaavassa upeissa ja ainutlaatuisissa lokaatioissa. Kyseessä on uusi ohjelmaformaatti ja sarja toteutetaan viimeisimpien kansainvälisten laatustandardien mukaisesti 4K-teräväpiirtotekniikalla, kertoo sarjan vastaava tuottaja Teemu Hostikka.

Vaativista kuvauspaikoista johtuen sarjaan on kiinnitetty Eränkävijöiden kokeneen kuvaustiimin lisäksi Keski-Euroopasta tulevia kuvaajia, jotka pystyvät toimimaan vaarallisissa vuoristo-olosuhteissa.



Sarjan kotimaisina tähtinä nähdään Eränkävijöistä tutut kilpisjärveläiset Äijä-koira, Emilia Laitinen sekä Aki Huhtanen, joiden elämää Lapin maisemissa sarja seuraa.



Love of the Wildin Suomen oikeudet omistaa Yle, ja sarjan ensimmäinen tuotantokausi nähdään Suomessa keväällä 2020.