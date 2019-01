Eränkävijät-sarja lahjoittaa saamansa palkintorahat Posion Eräjormille ja Pulkkilan Erälle

Eränkävijät-sarjan tuotanto on päättänyt lahjoittaa Suomen Metsästäjäliitolta saamansa Wadén-palkintoon kuuluvan rahapalkinnon eteenpäin Posion Eräjormille ja Pulkkilan Erä ry:lle.



Molemmat saavat 500 euroa nuorten erätoiminnan kehittämiseen.



Suomen Metsästäjäliitto palkitsi aiemmin tammikuussa Eränkävijät ensimmäistä kertaa jaetulla Wadén-palkinnolla metsästyksen eteen tehdystä julkisuustyöstä.



- Arvostamme lahjoitusvarojen kohdistamista seuroille ja nuorisotyölle. Aktiivista nuorisotyötä tekevät toimijat ansaitsevat tunnustusta työstään. On tärkeää, että metsästyksestä kiinnostuneille nuorille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua harrastukseen ja päästä metsälle, kommentoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.



- Nykyinen uusien metsästäjien määrä ei riitä korvaamaan suurten ikäluokkien poistumaa lähivuosina, siksi seurojen nuorisotyö on ensi arvoisen tärkeää, Siitari kertoo.