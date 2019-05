Ennuste: Koivun siitepölyä odotettavissa runsaasti Pohjois-Suomeen tällä viikolla

Turun yliopiston aerobiologian työryhmän ennusteen mukaan koivun siitepölyä on odotettavissa runsaasti maan pohjoisosiin tällä viikolla.

Pohjois-Lapin siitepölymäärät jäävät vähäisiksi, mutta muualla Pohjois-Suomessa määrät vaihtelevat runsaista erittäin runsaisiin, työryhmä ennustaa.

Myös tällä hetkellä Pohjois-Suomen siitepölytilanne on runsas, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Siitepölyä on kaukokulkeutunut koko Suomen alueelle, mikä on lisännyt ilman siitepölypitoisuuksia, työryhmän tiedotteessa kerrotaan.

Siitepölytilannetta voi seurata Turun yliopston Norkko-palvelusta.