Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan talous porskuttaa yhä, vaikka nousukausi on haihtumassa

Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa.



Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa maakunnan kaikilla päätoimialoilla ja kaikilla seuduilla työttömyys on alentunut huomattavasti aiemmasta. Työvoiman kysyntä jatkuu korkeana.

Osaavan työvoiman saatavuus on iso akuutti ongelma. Rekrytointihaasteita on Pohjois-Pohjanmaalla useilla toimialoilla eri ammattiryhmissä ja ne eivät keskity pelkästään Oulun seudulle. Työvoimapulaa koetaan erityisesti ict:n, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, konekorjauksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla.



- Meillä on edelleen nousukausi päällä ja uutta työvoimaa haetaan eri puolilla maakuntaa aiempaa enemmän. Kannattaa rohkeasti laajentaa työnhakualuetta ja hakeutua osaamista päivittäviin palveluihin, jos työnhaussa ei ole tärpännyt, asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta kommentoi.

Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kapasiteetti on täyskäytössä, monissa yrityksissä katse on suunnattu kasvuun ja kansainvälistymiseen, eikä merkittäviä lähiajan negatiivisia muutostekijöitä ole näköpiirissä.



Erityisesti rakentaminen ja monet palvelualat ovat kasvattaneet tulostaan viime vuosina ja suunta on edelleen hyvä. Merkittäviä rakennushankkeita on toteutuksessa ympäri maakuntaa. Esimerkiksi Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät työt tuovat työtä useille vuosille eteenpäin.



Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste on vähitellen saavuttanut alle 10 prosentin tason, joskin hajonta kuntien välillä on edelleen suuri.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kokosi Pohjois-Pohjanmaan osuuden työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan "Alueelliset kehitysnäkymät" -katsaukseen. Valmistelussa on hyödynnetty muun muassa tilastoja, talous-, suhdanne- ja barometriraportteja, asiantuntija-arvioita sekä Pohjois-Pohjanmaalta kerättyä kyselytietoa.