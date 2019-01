Ehdokkuus jännittää eduskuntavaalien ensikertalaisia, kampanjoinnissa korostuvat some ja kenttätyö – "En aio tyytyä pelkästään Rotuaariin"

Eduskuntavaaleihin on aikaa reilut kolme kuukautta. Ehdokkaat kaivelevat jo lähtökuoppia kampanjointia varten. Moni on asialla ensimmäistä kertaa. Kalevan jututtamat ensikertalaiset myöntävät, että perhosia on jo vatsassa, ainakin vähän.

– Vähän jännittää, kun saappaat ovat suuret. Edessä on kiireinen kevät, odotan sitä mielenkiinnolla. On mukava tavata uusia ihmisiä oppia uutta, oululainen Tuija Patana (kesk.) sanoo.