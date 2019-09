Lappi toimii War –elokuvan huikean action-kohtauksen näyttämönä. Bollywoodin vuoden isoimman action-elokuvan on tuottanut intialainen Yash Raj Films, joka on Bollywoodin suurin elokuvien tuotanto- ja levitysyhtiö. Lokakuussa ensi-iltansa saava Siddhart Anandin ohjaama elokuva on Bollywood-näyttelijöiden Hrithik Roshanin ja Tiger Shroffin tähdittämä actiontrilleri. Bollywood-kaunotar Vaani Kapor näyttelee naispääosan. Elokuvassa nähdään Rovaniemellä kuvattu vauhdikas takaa-ajokohtaus.