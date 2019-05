BirdLife: Myrsky tuhoaa uhanalaisten lintujen pesintöjä Perämerellä – tuhoutumisvaarassa ovat etenkin etelänsuosirrin pesät

Luonto hoitaa omansa ja säätilat seuraavat toisiaan. Älkää ihmiset antako peljättää kenenkään itseänne, sillä, että nämä säätilat ja niitten vaihtelut olisivat hitusenkaan ihmisen muutettavissa. Eikä ihminen ole säätiloja toiminnallaan aikaansaanut, vaan luonnossa on omat sääntönsä joita pienen ihmisen on mahdoton ymmärtää. Ei ihminen kykene tekemään mitään ilmastomallinnoksia, kun otetaan huomioon auringon vaikutukset ilmakehiin eri puolella maapalloa ja kun siihen yritetään lisätä valtamerten valtavien vesimassojen lämpövaikutukset lähes säännön mukaan liikkuviin merivirtoihin ja kun joku vielä osaisi laskea niitten tulivuorten vaikutukset, mitkä ovat olleet toiminnassa jo vuosikymmeniä ja niitten mitkä purkautuvat epäsäännöllisesti. Puhumattakaan siitä kuinka tärkeä on tietää, että emme elä nyt mitenkään erikoisen lämmintä ajanjaksoa maapallon tai vaikkapa Euroopan historiassa.

Se kyllä on totta, että tämä kaikki kerran häviää, siis tuhoutuu. Mutta siihen ei ole ihmisellä mitään sanomista tai tekemistä sen tuhon poistamiseksi.

Siihen voimme valmistautua vain tämän maailmankaikkeuden Luojan antamalla ohjeella. Ota siitä selvää.