Avotulentekokielto on päättynyt suuressa osassa Lappia, maasto voi olla yhä paikoin erittäin kuivaa

Avotuli pelastuslain tarkoittamalla tavalla:

• nuotio on avotuli.

• avotuli on myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

• myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit.

Avotuleksi ei katsota:

• maapohjasta eristettyjä grillejä tai tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi.

• edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

• Näidenkin osalta on erityisen tärkeää huomioida tulen valvonta ja sammutusvälineiden välitön saatavuus.



Lähde: Pelastuslaki