Avi poisti Nuasjärveen määrätyn sekoittumisvyöhykkeen

Kyllä totuus on se että Nuasjärvi on menetetty iäksi. Tämmöstä myrkkykuormaa ei mikään makeavesiallas voi kestää kun päästö jatkuu vuosikymmeniä ja sen tietää kyllä jokainen viranomaisista. Nämä toimet nyt vain ovat Suomen tapa muka tehdä jotakin että ihmiset saadaan hiljennettyä. Nuasjärvi on kaivoksen ongelmajäteallas vaikka kuka väittäis muuta.