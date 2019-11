Auto ajautui ojaan Tyrnävällä, myös hinausavuksi tullut auto suistui tieltä – lähes koko Pohjois-Suomessa huono ajokeli

Pohjois-Suomessa on torstain aikana tapahtunut useita tieltä suistumisia tai peltikolareita huonossa ajokelissä.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että viimeisen 12 tunnin aikana Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella on tapahtunut 30 peltikolaria. Näistä 15 on tapahtunut Oulun poliisilaitoksen alueella, mikä on enemmän kuin tavanomaisena talvipäivänä.

Poliisi pyytääkin ihmisiä käyttämään malttia liikenteessä.

#oulunpoliisi ajokeli paikoin erittäin huono #lumisadetta poliisi toivoo malttia liikenteeseen ! — Poliisi Oulu (@oulunpoliisi) November 28, 2019

Nelostiellä Tyrnävällä henkilöauto suistui ojaan iltapäivällä neljän jälkeen. Päivystävä palomestari Vesa Ek kertoo, että myös auton hinausavuksi mennyt auto päätyi ulos tieltä.

Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja.

Oulussa Kuusamontiellä tapahtui iltapäivällä viiden jälkeen onnettomuus, jossa henkilöauto suistui keskikaiteeseen keliolosuhteista johtuen. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että onnettomuusautossa oli tapahtumahetkellä vain kuljettaja eikä hän loukkaantunut tilanteessa.

Ilmatieteen laitos on antanut Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja suurimpaan osaan Lapin kuntia varoituksen huonosta ajokelistä lumi- ja räntäsateen vuoksi. Varoitus on voimassa puoleenyöhön saakka.