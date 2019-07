Arvoituksellinen muovisäkki kellui veneilijää vastaan Utajärvellä – haiseva raato oli piilotettu säkkiin

Luonnossa tapahtuu kaikenlaista, ruumiitakin sieltä voi löytyä. Itselle kävi näin ongella pienellä purolla Lapissa, pienen kylän lähellä: puron vartta kävellessä näin lson luotimaisen esineen törröttävän pohjassa. Pieni tykin ammus, kranaattihan se on, ajattelin heti. Kylässä on ollut sodan aikana saksalaisia, tänne puroon ovat piilottaneet roinansa, mietin vielä. Kiinnosti iso "luoti" niin paljon, että katkaisin puun ja kääntelin sillä esinettä puron pohjassa. Mikä ihme se on, sydän pompotteli aivan villinä. Vaatteet pois ja esineen nostoon rannalle. "Ammus" olikin ikivanha kaasupullo, kyljessä luki "Primus". Jälkeenpäin harmitti, tulikin sorkittua outoa esinettä heti noin vain, jospa se olisikin ollut sodanaikainen ammus, enpä koskisi tänään jos löytäisin.