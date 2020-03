Arctic Design Week jakoi palkinnot digitaalisesti – Anu Pentikille elämäntyöpalkinto

Arctic Design Week on myöntänyt Anu Pentikille arktisen muotoilun elämäntyöpalkinnon.

Pentik tunnetaan sisustusmyymäläketju Pentik Oy:n perustajana.

Arctic Design Week järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti digitaalisesti. Palkinnot on jakanut Advisory Board, joka on myös päättänyt muotoilupalkintojen valintakriteerit. Myös suuri yleisö on saanut äänestää Vuoden arktista muotoiluintensiivistä yritystä verkossa.

Edellä mainitussa kategoriassa palkittiin ArcticQueen, joka tunnetaan patentoiduista haliviitoistaan.

Vuoden arktisen muotoilun opiskelijaksi valittiin Päivi Ahola Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

– Syksyllä toimintansa aloittanut Advisory Board on halunnut muotoilupalkintopäätöksillään nostaa näkyville arktisen muotoilun vaikuttavuutta arktisen ekosysteemin kehittämisessä. Kaikki palkitut osoittavat omalla toiminnallaan muotoilun voimaa ja merkityksellisyyttä, sanoo Advisory Boardin puheenjohtaja, toimialajohtaja Jukka Kujala Rovaniemen kaupungista kertoo tiedotteessa.