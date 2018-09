Anna-Liisa Nikka odotti Souvareiden Lasse Hoikan tapaamista 40 vuotta – Kuusamon kaupungin unelmakampanja toteutti haaveen

Ensimmäinen kasetti on 40 vuoden takaa ja nyt siinä – kuten kymmenissä muissakin Anna-Liisa Nikan omistamissa Souvareiden levyissä – on Lasse Hoikan nimikirjoitus. Rakkain signeeraus on kuitenkin rouvan käsivarressa.

– Siitä lähtien kun Souvarit perustettiin, olen odottanut tapaamista. Koskaan en ole päässyt seuraamaan teidän keikkojanne, mutta levyjä soitan ihan joka päivä. Musiikkinne on ihanaa ja sanat niin koskettavia, kertoo Nikka Souvareiden solisti Lasse Hoikalle.

Ollaan Nikan viihtyisässä kodissa ja toteuttamassa yhtä Kuusamon 150-vuotisjuhlavuoden unelmakampanjassa paljastunutta toivetta. Tavoitteena on toteuttaa vuoden aikana 150 kuusamolaisen ikäihmisen unelma.

– Kukaan ei ole koskaan liian vanha unelmoimaan ja toteuttamaan unelmiaan. Unelmat voivat olla arjen elämyksiä, pieniä ja suuria, ja niiden toteuttamisella on suuri arvo, sanoo solistin ja tämän ihailijan kohtaamisen järjestänyt kaupungin hyvinvointikoordinaattori Pirkko Määttä.

Alkuvuodesta käynnistynyt kampanja on toteutettujen unelmien suhteen puolivälissä. Kampanjaa koordinoiva Erja Paakkari Vanhassa vara parempi -hankkeesta sanoo, että haasteena on unelmien puute. Toteuttajia ja vapaaehtoisia auttajia sitä vastoin on löytynyt yllin kyllin.