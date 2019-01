Alaikäisten poikien epäillään tehneen useita rikoksia Ivalossa – vahinkojen arvo yli 20 000 euroa

Poliisin tietoon tuli viime marraskuussa useita vahingonteko- ja anastusrikoksia Ivalossa. Teoista on epäiltyinä yhteensä kahdeksan alaikäistä poikaa.

Asianomistajien ilmoitusten mukaan rikoksilla aiheutettujen vahinkojen arvo on yhteensä yli 20 000 euroa. Tekijät muun muassa rikkoivat linja-autojen ikkunalaseja ja anastivat ilotulitteita.

Rikokset tapahtuivat muun muassa Peräsaajontien ja Jänkkävaaran alueella sekä Ivalon yläasteella.



Poliisin mukaan esitutkinta on tehty ja asia on lähdössä syyttäjälle syyteharkintaan.

Osa epäillyistä on alle 15-vuotiait,a eivätkä he ole teoistaan rikosoikeudellisessa vastuussa.

Heille voidaan kuitenkin määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia.



Tapauksista on ilmoitettu myös kunnan lastensuojeluviranomaisille, jotka ovat aloittaneet omat selvityksensä asiassa.