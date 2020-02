Tämä on juuri sitä vihervassaripolitiikkaa. Huumeiden käyttö on hyväksyttävää. On siinä edistyksellinen puolue. Yhdestäkin käyttämisestä niin kova rangaistus että miettii muutaman kerran kannattiko. Myös johonkin rekisteriin tieto ettei työpaikkaa eikä asuntoja kannata tarjota. Pankista et saa lainaa jos on huumeiden käyttämisestä näyttöä. Ei mitään tukia yhteiskunnalta sellaiselle. Konsteja löytyy jos on halua ratkaista ongelmaa