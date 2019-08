Aaro-vaari rakensi lasten iloksi Villin lännen kylän keskelle Piippolaa – "Mukavahan se on näperrellä"

Aaro Vatasen suojaisa pihapiiri Siikalatvan Piippolassa kätkee sisäänsä toinen toistaan kauniimpia mökkejä ja majoja. Ne on rakennettu ensisijaisesti perheen iloksi, mutta aina silloin tällöin, hyvästä syystä lapset ja lastenlapset kerääntyvät järjestämään vaarin tiluksilla avoimet ovet. Tänä kesänä syy oli Aaro-vaarin uutukainen villin lännen kylän pienoismalli, Silver Valley.

– Olen lapsuudesta saakka lukenut erilaisia lännen kirjoja. Vuonna 1992 kävin Amerikassa katsomassa aitoa lännen kylää ja toissa talvena vierailtiin Espanjassa pienessä Hollywood-kylässä. Siitä se ajatus sitten lähti, Vatanen kertoo.

Villi länsi on kiehtonut Aaro Vatasta pikkupojasta saakka. KUVA: Tiina Niinimaa

Nyt, 1,5 vuotta myöhemmin, liiterin välikaton yläpuolella, heiluriovien takana komeilee kolmattakymmentä pientä saluunaa, postia, hotellia ja tallirakennusta. Rakennusten välissä seisoo postivaunuja ja hevosvankkureita, joita vetävät leluhevoset.

– Tämä on itse asiassa toinen kylä jo. Ensimmäinen tekele ei ollut mieleinen, joten rikoin sen. Tähän tein sitten vähän liikaakin, puolenkymmentä mökkiä odottaa tuolla liiterissä, kun eivät mahtuneet, Vatanen naurahtaa.

Yksityiskohtaisten pikkurakennusten mallit ovat kirjoista, mutta rakentaja on lisännyt mukaan rutkasti mielikuvitustaankin.

– Täydestä menevät, kun ei liian tarkkaan katso, Vatanen toteaa vaatimattomasti.

Vatasen ylpeys on Taimi-vaimon joululahjaksi muuan vuosi sitten valmistuneet postivaunut. Kirkkaan punaisissa vaunuissa toimii jarrut ja jousitukset aivan kuin aidoissakin. Penkit on päällystetty nahkalla.

– Aaro sanoikin, että näpertelyyn meni tunteja niin paljon, ettei hän tonnilla niitä olisi tehnyt, Taimi Myllykoski hymyilee vaunuja katsellen.

Vaan ei Aaro euron kuvat silmissä pyörien työskentele, sillä mies rakentaa pääasiassa omaksi ilokseen.

– Mukavahan se on näperrellä. Kohta vaan pitäisi alkaa korjaamaankin, eikä aina vain näprätä uutta, Vatanen hymähtää.

Taimi nauraakin, että näin kesäaikaan Aaroa haremmin sisällä näkee, sillä pihahommat vievät miehen ajan kokonaan.

Pihapiirissä korjattavaa riittääkin, sillä eläkevuosien varrella Vatasen tontille on noussut erilaisia ajanviettopaikkoja, kuten liki 10 metrin korkeuteen kohoava Pilvilinna, jossa voi kahvitella tai yöpyä. Pilvilinnan juurella seisoo vihreä rakennus, jolla on kaunis tarina.

– Alunperin isä alkoi rakentaa intiaanien tiipiitä, mutta eihän se sitä muistuttanut. Rakennus jäi odottamaan ja lopulta vuonna 2015 se sisustettiin kappeliksi, jossa isä ja Taimi vihittiin, Aaron lapset Pekka Vatanen ja Pirjo Kaarivaara muistelevat.

Villissä lännessä liikutaan tietysti vankkureilla, jotka ovat niinikään Vatasen itse rakentamia. KUVA: Tiina Niinimaa

Myös pihan muut rakennukset ovat yksityiskohtineen nähtävyyksiä. Vanha leikkimökki on saanut terassin ja lisäosan, ja sen seinää koristavat Aaro-vaarin itsensä ottamat kuvat lastenlapsista. Sen vieressä on leirintäalueelta pelastettu pikkumökki, josta on rakentunut koko perheen kehuma päiväunipaikka.

Taimin suosikki on pieni vajan ja mökin yhdistävä Suvi-ilta, jonka terassilla on ihana kahvitella ilta-auringossa.