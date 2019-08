Lappihulluutta pitää olla, sopivassa määrin. Sitä mieltä ovat yrittäjät Johanna ja Pauli Marin, jotka parhaillaan rakennuttavat Rukalle Lammintuvan kahvilan läheisyyteen uutta, modernia iglukylää. Kyseessä on yli miljoonan euron investointi.

– Rakennustyöt on aloitettu kesäkuussa. Malli-iglu rakennettiin viime kesänä Oulun seudulle, josta se on nyt viety Rukalle. Nyt rakennetaan 19 samanlaista lisää. Valmista pitäisi tulla marraskuun aikana, Pauli Marin kertoo.

19 lasi-iglua on rakenteilla Rukalle, puolen kilometrin päähän Lamminkylän kahvilasta. Yksittäisen iglun koko on noin 15 neliömetriä. KUVA: mikko halvari

Rakennusprojekti on tuonut Sipoossa asuvat Marinit Kuusamoon useamman kerran kuluneen vuoden aikana. Lähes 10 vuotta yrittäjinä toimineilla Marineilla on vahva usko Kuusamon, Rukan ja Lapin vetovoimaan. Erityisesti he uskovat luonnon vetovoimaan, sillä luonto on ihmiselle iso voimavara.

– Kävimme 15 vuotta sitten Dubaissa aavikkosafarilla. Se oli meille todella eksoottista ja jännittävää. Mietimme jo silloin, miten vaikuttuneita paikalliset olisivat, jos tulisivat Rukalle meidän luontoomme katsomaan tähtitaivasta ja tykkylumia, revontulia ja pimeää, Johanna Marin kertoo.