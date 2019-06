Zeppelinin edustan tietöiden pahin vaihe on kohta ohi, liikenneympyrä valmistuu heinäkuussa

Kempeleessä Zeppelinin ja Zemppi Areenan edustalla on ollut huhtikuusta saakka käynnissä tietöitä. Liikennejärjestelyjä muutetaan alueella liikenteen sujuvoittamiseksi.

Projektipäällikkö Pirkko Ylitalo ELY-keskuksesta kertoo, että tietyöt ovat hyvässä vaiheessa.

– Ketolanperäntiellä kivityöt on suurin piirtein tehty, ja tällä viikolla päällystetään kevyen liikenteen väyliä.

Erityisliikennejärjestelyt alueella ovat aiheuttaneet välillä katkoksia liikenteeseen. Toissa viikolla Ketolanperäntiellä liikennevalot olivat pari päivää poissa käytöstä, kun uusia liikennevaloja kytkettiin käyttöön. Tästä huolimatta liikenne toimi alueella hyvin.

– Ihmiset ovat malttaneet noudattaa erityisjärjestelyjä, Ylitalo sanoo.

Urakan alkuvaihe, eli touko–kesäkuu, on ollut hänen mukaansa liikenteen sujumisen kannalta kaikkein vaativin. Uusia liikennejärjestelyjä alueelle ei ole juurikaan enää tulossa.

– Pahin kohta on nyt menossa, kun tehdään Lehmikentäntien ja Myllytien risteyksen liikenneympyrää. Se on suurin hässäkkä, koska ympärillä on paljon palveluita ja näin ollen liikennettä. Liikenneympyrä valmistuu heinäkuun puolella eli haittaa on enää parisen viikkoa.

Tällä hetkellä kaikki näyttäisi olevan Ylitalon mukaan aikataulussa.

– Urakoitsijalla ovat edenneet työt todella hyvin. Tietöitä tehdään aika paljon yöaikaan, mikä on helpompaa liikenteen kannalta.

Tekemättä ovat vielä pyörätie ja joitain katuosuuksia. Ylitalon mukaan katujen päällystystöiden tulisi olla tehtynä syyskuun loppuun mennessä. Urakka valmistuu syksyllä 8. marraskuuta mennessä.