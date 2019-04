Yrittäjien Mikael Pentikäinen on huolissaan tulevista verolinjauksista: "Vaalikampanjoinnissa monien puolueiden kädet olivat syvällä yrittäjien taskuissa"

Yrittäjiä on monenlaisia, samoin tietenkin yrityksiä. Pörssiyrityksillä tai suurella "korporaatiolla" ei ole mitään tekemistä elämäntapayrittäjyyden kanssa. Ja siihen väliin mahtuu melkoinen joukko hyvin erilaisia yrityskategorioita. Itse olen seurannut paremman puoliskon kituuttamista juurikin mainittuna elämäntapayrittäjänä. Pyörität yksin kivijalkakauppaa, työllistät itsesi muttet pysty maksamaan itsellesi käytännössä lainkaan palkkaa. Lomia ei ole ja jos joskus otat harjoittelijan ja käytät tätä silloin tällöin tuuraajana, olet hyväksikäyttäjä.

Meidän perheessä rouvan ei ole yritystukia saanut tai välttämättä edes osannut hakea. Ainoa tuki on minun subventioni, kun olen lähemmäs kymmenen vuotta pyörittänyt perheen arjen maksuineen omilla palkkatuloillani. Ja eipä siten ole jäänyt itsellekään sukanvarteen mitään. Eli kyllä pienyrittäjyydestä on glamour kaukana, se on oikestaan jokapäiväistä selviytymistä, mikä heijastuu koko perheen arkeen.