Yli tuhat yksinyrittäjää hakenut 2000 euron koronakorvausta Oulun kaupungilta

Yli tuhat yksinyrittäjää on hakenut Oulun kaupungin myöntämää koronakorvausta. 2000 euron suuruinen korvaus on tarkoitettu yksinyrittäjille, joiden yrityksen liikevaihto on laskenut koronavirustilanteen vuoksi.

Hakemusten käsittely BusinessOulussa ruuhkautui aluksi hakemusvyöryn takia. Tilanne on tasoittumassa, kun käsittelyyn on lisätty resursseja.

Tällä hetkellä yli tuhannesta hakemuksesta käsittelyyn on siirtynyt 650, ja noin puolesta niistä on tehty päätös. Myönteisen päätöksen on tähän mennessä saanut yli 300 hakemusta ja maksuun on siirretty noin 600 000 euroa.

Hylkäyksen syynä on yleensä ollut se, että yrityksen kotipaikka ei ole Oulu, kyseessä ei ole yksinyrittäjä tai yritystoiminta ei ole päätoimista.

BusinessOulusta huomautetaan, että huolellisesti laadittu ja oikein ajoitettu hakemus nopeuttaa tuen saamista. Tukea voi hakea siinä vaiheessa, kun voi osoittaa kirjanpidosta tai tiliotteista 16. maaliskuuta jälkeen tapahtuneen, vähintään 30 prosentin liikevaihdon laskun.

Avustusten haku on avoinna aina 30. syyskuuta saakka. BusinessOulun mukaan tukena jaettava raha tulee riittämään kaikille siihen oikeutetuille yksinyrittäjille.