"– Samassa rintamassa ollaan kuin muutkin paperiteollisuuden työpaikat. Olen yrittänyt selittää henkilöstölle, että meidän tehtaalla ei voida hakea poikkeuslupaa, että työt jatkuisivat työtaistelun aikana, Kaikkonen kertoo."

Olisi mielenkiintoista tietää miksei voida? Kotkamills pyörii täysillä koska se on saanut juuri suuren tilauksen.

Paperiliiton puheenjohtajan mukaan nyt on mukana ne tehtaat joilla on suuri vaikutus.

Oulussa olisi molemmat paperilinjat seisseet nyt käynnissä olevan lakon aikana ainakin viikon. Onko siis oululla suuri merkitys tuotantoo?

Samaan aikaan parkkipaikka on täyttynyt autoista kun OCO-projekti pääsee tekemään seisokin vaativia töitä. Tekijöinä tietenkin teollisuusliiton jäsenet.