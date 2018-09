Yli 200-metrinen Itämerta kiertävä loistoristeilijä saapuu torstaina Ouluun – matkustajille tarjolla seudun nähtävyyksiä ja Rokuan luontoa

Oulun satama saa torstaina aamupäivällä ison vieraan, kun saksalaisen matkanjärjestäjän luksusristeilijä M/S Albatros saapuu päiväksi kaupunkiin.

Kyseessä on Phoenix Reisen -matkatoimiston järjestämä, Saksan Bremerhavenista 31. elokuuta lähtenyt 16 päivän risteily.

Laivassa on kymmenen planeettojen ja tähtitaivaan kohteiden mukaan nimettyä kantta ja muun muassa useita ravintoloita. Mukana on noin 800 risteilymatkustajaa. Matkustajat ovat enimmäkseen saksalaisia.

Oulussa alus viipyy iltapäivään saakka. Matkustajille on tarjolla muun muassa kaupungin nähtävyyksien kiertoajeluja, käynti Turkansaaren ulkomuseossa sekä pidempi reissu ihastelemaan Rokuan luontoa.

Business Oulu kertoi keskiviikkona, että satamasta lähtee kymmenen bussillista matkailijoita opastetuille retkille. Lisäksi opastettuja retkiä tehdään vielä viidellä bussilla.



Koko päivän ajan satamasta liikennöi keskustaan kaksi shuttle-bussia, joilla he, jotka eivät osallistu opastetuille retkille, pääsevät keskustaan ostoksille ja nähtävyyksiä katselemaan.

Muun muassa Tuomiokirkko on koko päivän avoinna vierailijoille.

Suomessa tehty risteilijä

M/S Albatros on "ruotsinlaivakokoa": 205 metriä pitkä ja 42 metriä korkea risteilyalus on valmistunut Wärtsilän Helsingin telakalta vuonna 1973. Matkanjärjestäjän mukaan sitä on uudistettu viimeksi tänä vuonna.

Konehuoneessa jyskyttää neljä Wärtsilän 5 300 hevosvoiman laivamoottoria.

Aluksella on matkanjärjestäjän mukaan miehistöä ja henkilökuntaa 340 henkeä. He ovat Phoenix Reisenin mukaan pääosin saksalaisia ja filippiiniläisiä. Itse alus purjehtii Bahaman lipun alla.

Albatros on ennen Oulua ankkuroitunut muun muassa Kööpenhaminassa ja Tukholmassa ja jatkaa Oulusta Pietaria kohti.

Se lähtee Oulusta torstaina kello 16 aikaan ja piipahtaa perjantaina Raumalla. Sieltä matka jatkuu Pietariin, jossa alus viipyy pari päivää. Pietarista merireissu etenee Tallinnan ja Danzigin kautta takaisin kohti Bremerhavenia.

Hinnat alkavat 1 700 eurosta

Yli kaksiviikkoisen Itämeren risteilyn perushinnat alkavat noin 1 700 eurosta. Hinnaston yläpäässä luksushytissä tehty risteily kustantaa Phoenixin sivujen mukaan lähes 7 000 euroa.

Oulussa luksusristeilijöitä on nähty vain muutamia. Pohjoisessa esimerkiksi nyt Ouluun tuleva Albatros on piipahtanut aiemmin Kemissä. Viimeisin vierailu siellä tapahtui vuonna 2016.

Oulun sataman toimitusjohtaja Marko Mykkänen kertoo Kalevalle, että Albatros on tälle kesä- ja syyskaudelle ainoa kaupunkiin tuleva risteilyalus.

Mykkäsen mukaan risteilyvierailujen tilanne näyttää kuitenkin virkistymisen merkkejä: ensi kesäksi on tehty jo kaksi vastaavan kokoluokan aluksen vierailuvarausta ja varauksia on myös vuodelle 2020.