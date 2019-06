Yli 170 kunnan käyttämän Koululiidun kehittäjälle liikenneturvallisuusalan ansiomitali – "Kuntien pitäisi käyttää koulumatkapäätöksissään enemmän paikallista harkintaa"

Projektipäällikkö Teemu Kinnusen mukaan liikenneturvallisuutta on parantanut merkittävästi turvavöiden saaminen linja-autoihin. Koulukilpailutuksissa ei voi nykyisin menestyä jos tilausliikenteessä oppilailla ei ole autoissa käytettävissä turvavöitä. "Bussikalusto on päivittynyt. Lähes kaikkialla tilausajoissa alkaa olla käytössä turvavyöt, mikä on erinomainen asia." KUVA: Jukka-Pekka Moilanen