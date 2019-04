Ylen MOT: Oululaisen imaamin vävy ja yhtiökumppani lähti Isisin riveihin – on tiettävästi menehtynyt

Isis-taistelijoiksi lähteneillä on ollut Suomessa yritystoimintaa, kertoo Ylen MOT. Ylen MOT selvitti Isisiin lähteneiden taustoja ja terrorismin rahoitusta Suomessa.

Ylen MOT:n toimittajat selvittivät terroristijärjestöön lähteneiden taustoja ja tutkivat terrorismin rahoitusta yhteistyössä eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden kanssa.

MOT:n selvityksessä kävi ilmi, että yhdellä terroristijärjestö Isisiin liittyneistä on ollut yhteinen yritys oululaisen imaami Abdul Mannanin kanssa. Kyse on Suomesta Syyriaan lähteneesta bangladeshilaisesta Taz Rahmanista, joka on Isisin mukaan kuollut.

Imaami Mannan myöntää, että kyse on hänen tyttärensä aviomiehestä. Mannan sanoo, Ylelle myös, ettei hän tiedä, onko hänen tyttärensä yhä Syyriassa. Hän ei kertomansa mukaan ole kuullut tyttärestään kahteen vuoteen.

Imaami myös korostaa MOT:lle, ettei hän ole vastuussa sukulaistensa radikalisoitumisesta.

– Jos joku päättää jotain omin päin, meiltä kysymättä, vastuu on yksin hänen, Mannan sanoo haastattelussa.