Yleisten väestönsuojien rakentamisvelvollisuus poistui kunnilta vuonna 2011. Suojien määrää ja sijaintia tullaan todennäköisesti jossain vaiheessa tarkastelemaan uudelleen, sisäministeriöstä kerrotaan.

Yleisten väestönsuojien rakentamisvelvollisuus poistui kunnilta vuonna 2011. Nykyiset yleiset suojat niiden on edelleen ylläpidettävä.

– Silloin katsottiin, että liikkuvalle väestölle oli riittävä määrä yleisiä suojia. Ne täydentyvät kiinteistöjen yksityisten väestönsuojien rakentamisen yhteydessä, kertoo erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen sisäministeriön pelastusosastolta.

Rakennuksen omistajan on nykyisin rakennettava väestönsuoja sellaiseen vähintään rakennukseen tai rakennusryhmään, jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi, ja jonka kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä. Teollisuusrakentamisessa raja on 1500 neliömetriä.

KUVA: Marjut Äijälä

Yleisten väestönsuojien määrää ja sijaintia tullaan Häyrisen mukaan todennäköisesti jossain vaiheessa tarkastelemaan uudelleen.

Haja-asutusalueilla ei yleisiä suojia

Kerrostaloasujalle oman väestönsuojan sijainti selviää kiinteistön pelastussuunnitelmasta. Muille oman suojan sijainnista tiedotettaisiin kriisitilanteessa.

Rakentamisvelvollisuuden ollessa voimassa Oulua toisinaan kritisoitiin siitä, että yleiset väestönsuojat keskittyivät liikaa keskustaan haja-asutusalueiden kustannuksella.

– Voidaan toki kysyä, minkä vuoksi aseellista vaikutusta kohdistettaisiin haja-asutusalueelle, huomauttaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas.

Pelastustoiminnan suunnittelussa lähtökohtana on muutenkin evakuointi.

– Miksi sotilaallisten iskujen todennäköisillä kohdealueilla pidettäisiin ihmisiä, joiden ei tarvitse siellä olla, Honkakunnas tiivistää.