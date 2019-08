Yle: Kovanen aikoo kolminkertaistaa taksiensa määrän Oulussa yli sataan

Toivottavasti palkkaavat sitten sellaisia kuskeja, joilla on perusliikennesäännöt hanskassa. Turhan paljon näkee fixutaxeja esim. oikaisemassa kevyen liikenteen väyliä pitkin tai sellaisissa paikoissa, missä moottoriajoneuvoilla ajo on yksiselitteisesti kielletty (huoltoajoja varten on samaan paikkaan muut reitit).