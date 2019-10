Yle: Hailuodon siltahanke tulee olemaan suunniteltua kalliimpi – valtiolta haetaan 30 miljoonan euron lisärahoitusta

Suomen pisimmän sillan Mustasaaren takana oli ruotsalaisen kansanpuolueen poliittinen agenda vuosien ajan ja lähes ainoa sellainen, kunnes se sitten lopulta verovaroista rahoitettiin. Nyt sitä käyvät turistit ihmettelemässä kuinka niin olemattomalle liikenteelle on saatu niin valtava silta aikaiseksi.

Nyt on tulossa vielä pitempi siltahanke ja nyt kepulaisten toimesta. Olemattomalle liikenteelle rakennetaan palvelusopimuksineen noin 150 miljoonan euron silta-/pengerrakennelma, jota turistit tulevat muutaman vuoden kuluttua Mustasaaren tapaan ihmettelemään - hailuotolaisiahan on alle tuhat, joten päivittäinen liikenne tulee olemaan olematon. Jokainen hailuotolainen maksaa veronmaksajille pelkästään rakennettavan sillan vuoksi noin 150 000 euroa.