Yksityistieuudistus herätti kysymyksiä Oulun valtuustossa – "Vähimmäisvaatimus sille, että reuna-alueilla pystytään asumaan, on että tiet ovat auki"

Tänä vuonna voimaan tullut lakiuudistus yksityisteiden kunnossapidosta on tuonut Ouluunkin muutoksia, mikä aiheuttaa jonkin verran hämmennystä tietyissä osissa kaupunkia. Oulun kaupungin kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää kertoi maanantaina Oulun kaupunginvaltuustolle uudistuksesta ja aiheutti runsaasti kommentteja lähinnä reuna-alueiden valtuutettujen keskuudessa.

Uudistuksen keskeisin muutos on se, että nyt yksityisteiden asukkaiden täytyy hakea avustusta kaupungilta kunnossapitoon ja auraukseen, kun aikaisemmin palvelut tulivat kaupungilta. Mäenpää korosti, että teiden omistajien ja asukkaiden kannattaa perustaa tiekuntia tai liittyä naapureiden kanssa kimppaan ja hakea avustuksia.

Hänen mukaansa suuria ongelmia ei ainakaan tänä vuonna ole tullut tietoon.

– Muutamia urakointiin liittyviä ongelmia on ollut lähinnä Ylikiimingissä. Jonkin verran on ilmennyt auraajien saamisen vaikeutta, Mäenpää sanoi.

Osa valtuutetuista ei niellyt Mäenpään käsitystä ongelmista. Myös tiedottaminen muutoksista jakoi näkemyksiä.

– Eikö ole ongelmia? Tosiasia on, että ongelmia on tullut esille. Minä olen ajanut yli kymmenen vuotta Ylikiimingin teillä ambulanssia, ja tiedän millaiset tiet siellä on. Vähimmäisvaatimus sille, että reuna-alueilla pystytään asumaan, on että tiet ovat auki. Siksi tätä ei saa kuitata huolettomuudella, vaan teitä pitkin pääsy joka paikkaan on varmistettava, sanoi kokoomuksen valtuutettu Sami Pikkuaho.

Perussuomalaisten Veijo Väänänen sanoi, että kaikki eivät Ylikiimingissä ole saaneet tietoa muutoksesta, toisin kuin Mäenpää mainitsi.

Keskustan Antti Huttu-Hiltunen korosti, että kaupungin kaikki huoltotoiminta, puukuljetukset ynnä muut ovat riippuvaisia yksityisteistä.

– Kuinka paljon meillä on metsäteitä ja yksityisteitä Oulussa kilometreinä? Teiden kunto vaikuttaa suoraan metsäteollisuutemme kilpailukykyyn parantavasti tai heikentävästi.