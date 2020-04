Yksinyrittäjille myönnettävästä tuesta tarkoitus päättää ketterästi, Oulu odottaa vielä ministeriön tarkempia ohjeita

Oulun kaupunki tukee yrityksiä ja yhdistyksiä muun muassa pidentämällä tarvittaessa maksuaikoja ja siirtämällä vuokranmaksua.

Oulun kaupunki odottaa työ- ja elinkeinoministeriön virallisia ohjeita, jotta käytännön toimet valtion yksinyrittäjille suuntaaman 2 000 euron toimintatuen myöntämiseksi voidaan aloittaa.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan kaupunki tarvitsee tietoa jakoperusteista sekä siitä, millainen osuus Oululle tukeen käytettävästä 100 miljoonasta eurosta jyvitetään.

Laajala kertoi maanantaina, että ministeriöstä saadaan tarkemmat ohjeet mahdollisesti jo tiistaina.

Kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että yksinyrittäjän avustuksesta voi päättää kolmen henkilön kokoonpano Business Oulussa. Tavoitteena on tehdä prosessista mahdollisimman ketterä. Tavallisesti avustuksista päättää kaupunginhallitus.

Vaikka viralliset ohjeet vielä puuttuvat, Kuntaliitto on jo tiedottanut ministeriön kanssa valmistelemastaan rahoitusmallista aktiivisesti.

– Kun Kuntaliiton ohjeita katsoo, niin siitä on tehty aika muotomääräinen, eli pitäisi tulla lomake ja aikataulut ja kriteerit, millä tukea myönnetään. Kaupungilla ei varmaan ole siinä kauheasti harkintavaltaa, Laajala toteaa.

Kaupunginhallitus kävi kokouksessaan laajemminkin läpi kaupungin yrityksiä ja yhdistyksiä koronakriisin aikana tukevat toimenpiteet. Niihin kuuluu esimerkiksi kaupungilta vuokrattujen toimitilojen ja tonttien vuokranmaksun siirtäminen vuokralaisen hakemuksesta.

Laajala kertoo, että suoraan Oulun kaupungin vuokraamia yritysten toimitiloja on kohtuullisen vähän, sillä pääsääntöisesti tilat ovat konsernissa olevien yhtiöiden hallinnassa. Merkittävämpi kokonaisuus ovat tonttivuokrat. Niidenkin kohdalla päädyttiin menettelyyn, jossa vuokranmaksun siirtoa tulee erikseen hakea.

– Yrittäjien tilanne vaihtelee. On yrityksiä, joilla on aidosti toiminnallinen kriisi päällä, ja sitten on yrityksiä, joiden tilanteeseen kriisi ei ole kovin paljon vaikuttanut.

Suljettujen julkisten tilojen yhteydessä toimivat yritykset ja yhdistykset, joiden liiketoiminta on sulkemisen vuoksi estynyt, on vapautettu tilavuokrista automaattisesti.

Kaupunki sai maaliskuussa alueella toimivilta Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksiltä kirjeen, jossa esitettiin keinoja tukea yritysten selviämistä koronakriisin yli. Laajalan mukaan kirjeessä oli muun muassa maksusuorituksiin, vuokriin, julkisiin hankintoihin ja viestintään liittyviä esityksiä, joista suurin osa on päätynyt kaupungin tukitoimenpiteiden listalle.

Laajala kertoo, että työkalupakista on kaivettu ne keinot, jotka käytettävissä ovat. Esimerkiksi lainojen, takausten tai omien avustusten myöntäminen ei kuulu kaupungin periaatteisiin.

– Kyllä tässä nyt on ne toimenpiteet, jotka tässä tilanteessa on hyvä ottaa käyttöön.