YIT:n ja kaupungin toiminnasta Merijalinrannassa tehtiin kantelu AVI:lle – poliisille kaksi tutkintapyyntöä vuosi sitten

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä kantelu Oulun kaupungin ja rakennusliike YIT:n toiminnasta Tuiran Merijalinrannassa. Asia liittyy Koskitiellä tyhjänä seisovaan tonttiin, jolla on makeistehtaan vanha suojeltu konttorirakennus. Rakennustyömaa on seisonut vuosien ajan.

YIT haluaisi purkaa huonokuntoisen rakennuksen, mutta museovirasto ei ole antanut suojellun rakennuksen purkamiseen lupaa. Tällä hetkellä Oulun kaupunki, museovirasto ja YIT neuvottelevat asiasta yhdessä.

Kanteluasiassa AVI on pyytänyt lausunnon Oulun kaupungilta ja asian käsittely on kesken. AVI ei anna keskeneräisestä asiasta tässä vaiheessa enempää tietoa.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kertoo, että vuosi sitten poliisille on jätetty kaksi tutkintapyyntöä Merijalinrantaan liittyen. Tutkintapyynnöt tulivat yksityishenkilöiltä ja kumpikaan niistä ei johtanut tutkintaan.

Viime vuoden toukokuussa Oulun kaupunki antoi YIT:lle sakot, koska rakentaminen oli viivästynyt niin paljon.

Lue myös:

Merijalinrannan viipymisestä tuli jo sakot ja torihotellin paikalla on yhä kuoppa – Martti Korhonen väläyttää tiukennuksia rakentamissopimusten ehtoihin Oulussa

Rakentamista odottavia tyhjiä tontteja löytyy ympäri Oulua, kaupunki joutuu muistuttelemaan rakennusyhtiöitä – "Emme halua rakentaa taloja tyhjiksi"