Yhteishaku alkaa pian, OSAO:ssa on haettavana 1646 paikkaa ammatilliseen koulutukseen

Nykyisellään ammattiopisto on hyvä paikka niille, jotka kykenevät ja jaksavat opiskella itse. Opetusta on minimaalisesti ja osaamisen vaatimusrima lähellä lattiaa. Joten paperit kyllä saa kunhan malliksia muistaa käydä mäyttäytymässä. siis niinä päivinä kun opetusta sattuu olemaan. On nimittäin jatkuvasti "itsenäistä opiskelua" jonka kyllä opiskelöijat mieltävät vapaapäiviksi. Ja ihan aiheesta, koska opettajille ei ole resursoitu aikaa tuon itsenäisen opiskelun valmistelemiseksi, ohjaamiseksi ja tavoitettavissa olemiseksi ollenkaan. Myyntivalttina maksuton ateria päivittäin (myös noina "vapaapäivinä") ja pitkänä miinuksena erittäin kalliit opiskeluvälinehankinnat. Joka tapauksessa parempi vaihtoehto kuin jäädä kokonaan lorvimaan.