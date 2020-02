Yhdyskuntalautakunta: Uusi Kestävän kehityksen keskus Hietasaareen

Yritetään Yhdessä -yhdistys haluaa vuokrata Oulun kaupungilta Hietasaaresta huvilatontin osoitteesta Jahtikuja 6. Osa tontista on ollut vuokrattuna sille elokuuhun 2024 saakka, mutta nyt yhdistys haluaa vuokrata koko tontin pidemmäksi aikaa.

Yhdistys on vuokrannut tonttia luontotöihin ja luontoharrastukseen liittyvään toimintaan. Se aikoo perustaa tontille toisen Kestävän kehityksen keskuksen. Myös nykyisenlaista toimintaa on tarkoitus jatkaa Hietasaaressa. Yhdistyksellä on Kestävän kehityksen keskus Välivainiolla Sorvarintiellä.

Tontilla on nyt huonokuntoinen päärakennus ja varastorakennus. Tarkoitus on purkaa päärakennus ja rakentaa tai siirtää tilalle uusi rakennus. Myöhemmin yhdistys aikoo rakentaa tontille muita kierrätysmateriaaleista tehtyjä rakennuksia.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina vuokrata tontin Yritetään Yhdessä ry:lle 30 vuoden ajaksi.