WORK 2018-työelämämämessut järjestetään Ouluhallissa

WORK 2018 on uudistunut messutapahtuma, joka järjestetään Ouluhallissa 10.-11. lokakuuta.

Pohjois-Suomen Messut ry on aiemmin järjestänyt Eteenpäin-messuja, jonka pohjalta uusi tapahtuma on muotoutunut. WORK 2018 on suunnattu kaikille työelämän, kouluttautumisen ja yrittäjyyden teemoista kiinnostuneille – niin ensimmäistä opiskelupaikkaa kartoittaville kuin työelämän konkareillekin.



Kantavina teemoina messuilla ovat työelämä, rekrytointi, kouluttautuminen, yrittäjyys sekä tulevaisuuden työ.



Tapahtuman keynote-puheenvuorot pitävät Tom Laine, Lauri Salovaara, Asmo

Saloranta sekä Riikka Annika Keskitalo.



Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta sisäänpääsy vaatii ilmoittautumisen ennakkoon netissä tai saavuttaessa tapahtumaan. Messujen ovet ovat avoinna 10.11. lokakuuta klo 9-17.