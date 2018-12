Woltin kautta voi tilata lemmikeille ruokaa ja herkkuja Oulussa – sillin makuinen jäätelö koirien joulu-uutuus

Uudenlainen palvelu lemmikeille avattiin torstaina Oulussa. Ruokalähettipalvelu Woltin kautta on mahdollista tilata muun muassa kissanruokaa ja -hiekkaa, koiranruokaa ja koirille tarkoitettua jäätelöä kotiin kuljettuna.

Takana on Musti ja Mirri -lemmikkieläintarvikkeiden liikeketju, joka aloittaa Woltin kanssa palvelun Oulun lisäksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Vaasassa.

Pohjoisen Suomen aluemyyntipäällikkö Hanne Mehtonen Mustista ja Mirristä kertoo, että Oulussa mukana on Joutsensillan myymälä.



– Woltin kautta voi tilata koirille ja kissoille perusruokia, herkkuja ja koirajäätelöä. Jäätelö on lihapohjaista, joulun uutuutena on sillin makuinen jäätelö.



Mehtonen muistelee, että kotiinkuljetus maksaa Woltin kautta viisi euroa.

– Tällainen palvelu on uudenlainen mahdollisuus. Kotiinkuljetuspalveluahan meillä on ollut aikaisemmin verkkokaupan tilauksissa.