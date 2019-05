Winger on tuonut oman lisänsä Oulun baarielämään jo 25 vuoden ajan – muutto pakotti täydelliseen konseptinmuutokseen

Oululaisravintola Winger oli melkein kahden vuosikymmenen ajan tunnettu maukkaista kanansiivistään ja ranskalaisista perunoistaan.

Kuusi vuotta sitten Winger joutui kuitenkin lähtemään pois Rotuaarilta silloisen rakennuksen saatua purkutuomion, eikä kulman takaa Aleksanterinkadulta löytyneeseen nykyiseen liiketilaan voinut tehdä keittiötä.

Taloyhtiö ei hyväksynyt rasvahormin edellyttämiä muutoksia julkisivuun.

Ravintolan pyörittäjillä oli edessä täydellinen konseptinmuutos, Wingerin nykyinen omistaja Eero Keskitalo muistelee.

– Ihmiset olivat oppineet tuntemaan Wingerin rentona paikkana, jossa saattoi käydä oluella ja jossa sai ruokaa. Ruoka myös kävi kaupaksi. Varsinkin viikonloppuisin oli melkoista haipakkaa, Keskitalo sanoo.

– Yhtäkkiä jouduimmekin menemään puhtaasti alkoholi- ja limukkalinjalla.

Vaikka Wingerin muutosta on vierähtänyt vuosia, wingsejä ja frittiperunoita kysellään edelleen tuon tuostakin. Koska yhteistyö taloyhtiön kanssa on muutoin sujunut hyvin, Keskitalo elättelee toivoa, että hormiasiaan vielä keksitään ratkaisu.

Ruokatuote on ravintolalle elintärkeä houkutin. Pienellä parilalla lämmitettävistä panineista ei sisäänheittäjäksi ole.

– On sentään jotain tarjota, niin asiakkaan ei tarvitse juosta muualle, kun maha vähän kurnii. Jos asiakas joutuu lähtemään muualle syömään, on tietysti suuri mahdollisuus, että hän ei tule enää takaisin, Keskitalo toteaa.

Eero Keskitalo on huomannut selkeän muutoksen oululaisten kulutustottumuksissa. Ihmiset eivät enää käy baareissa arki-iltaisin – etenkään talvikaudella.

– Aiemmin keskiviikko on oikeasti ollut pikkulauantai. Nyt tuntuu, että ihmiset liikkuvat vain tapahtumien perässä. Enää ei ole juurikaan sitä, että tullaan vain porukalla istumaan.

Siksi Wingerissäkin on säännöllisesti erilaista ohjelmaa, kuten live-musiikkia, tietovisaa sekä tv-screenillä pyöriviä Kärppä-pelejä ja muuta urheilua.

Oma ohjelmanumeronsa on myös sunnuntaisoppa, jossa on tarjolla rehtiä kotiruokaa. Viikoittain vaihtuva keitto tulee valmiina Little New Yorkista. Idea on lainattu edesmenneestä Lentävästä lautasesta.

– Sunnuntaisoppa on muodostunut mukavaksi perinteeksi näiden reilun neljän vuoden aikana. Porukka tulee tänne pikku krapulassa, syö soppaa, ottaa pari olutta tai limukkaa ja vaihtaa viikonlopun kuulumiset.

Keskitalo itse oli Wingerin kanta-asiakas, kun häntä kysyttiin tiskin toiselle puolelle. Työsuhde vanhassa Wingerissä jäi reilun vuoden mittaiseksi, ja koska uusi Winger avattiin puolen vuoden viiveellä, hän ehti välissä opiskella ja ajaa taksia.

Vaikka vanhat kanta-asiakkaat löysivät uuden Wingerin, konseptin uusimisessa oli omat vaikeutensa. Kun Keskitalolle tarjoutui mahdollisuus ostaa silloinen toinen osakas pois, ei hänen tarvinnut kauaa miettiä.

– Ajattelin vähän naiivisti, että ei se käytännössä muuta mitään, mutta kyllä se muuttaa työn ulkopuolista elämää ja arkea. En ole kuitenkaan hetkeäkään katunut. On ollut mukavaa ja opettavaista, vaikka tiettyjä haasteita on ollutkin, Keskitalo sanoo.

– Ihan samalla tavalla sitä on töissä ja touhuilee rennosti pilke silmäkulmassa. Jos joku asia stressaa, en sitä ainakaan tänne työvuoroon tuo.