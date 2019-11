Vuokra-asuntojen hinta-laatusuhteen odotetaan paranevan talvea kohti – Oulussa edelleen vuokrat maan halvimpien joukossa

Vuokra-asuntojen alkusyksyn ruuhka-ajan väistyessä asunnon etsimisen odotetaan helpottuvan. Oulun vuokrataso on pysynyt edelleen maan halvimpien joukossa.



Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokra Oulussa on noin 13 euroa neliötä kohti. Maan keskiarvo taas on noin 15 euroa, Helsingin hintojen ollessa kärjessä yli 20 eurolla neliötä kohti.



Alkusyksyyn ajoittuvan opiskelijoiden asuntohakemusten vyöryn rauhoituttua asuntojen kysyntä on laskenut ja asuntoa etsivien pitäisi olla nyt helpompi löytää edullinen vuokra-asunto.

Vuokranantajille puolestaan on tähän aikaan tärkeintä varmistaa tarjolla olevien asuntojensa hyväkuntoisuus säilyttääkseen kilpailukykynsä.





