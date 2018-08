Vuokra-asunnot odottelevat asukkaita – "Oulussa on vuokralaisrintamalla hiljaisinta"

Kiihtynyt rakentaminen on pidentänyt vuokra-asuntojen markkinointiaikoja. Ympäri Suomen nousee uusia asuintaloja tällä hetkellä kuin sieniä sateella, ja kohonnut tarjontapiikki on asettanut jotkut yksityiset vuokranantajat hankalaan asemaan.

Isot asuntovuokraajat jyräävät uusilla asunnoillaan, ja monet vuokra-asunnot viipyvät markkinoilla aiempaa pidempään ennen vuokralaisen löytymistä. Ilmiö näkyy ympäri Suomen ja myös Oulussa.

– Vuoden 2017 alusta alkaen markkinointiajat ovat pidentyneet. Esimerkiksi kolmion markkinointiaika on kuukauden luokkaa. Joillakin alueilla, joille rakennetaan paljon, asunnon vuokralle saaminen on voinut vaikeutua, Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa vahvistaa.

Ruukkilainen Kauko Lehto kohtasi ongelman tänä kesänä vuokratessaan Oulun yliopiston lähistöllä sijaitsevan omistamansa kolmion. Asunto oli tarjolla noin kuukauden ennen vuokralaisten löytymistä. Hänen havaintojensa mukaan vanhemman asunnon vuokrasta täytyy tinkiä, jotta se menee kaupaksi.

– Minulla on asuntoja useammassa kunnassa. Oulussa on vuokralaisrintamalla hiljaisinta. Uudet asunnot esimerkiksi lähellä yliopistoa ovat nostaneet vuokralaisten vaatimuksia.

Vuokralaisia edustava Vuokralaiset ry ei ole törmännyt ilmiöön, jossa vuokralaisia ei "riittäisi" asuntoihin.

– En todellakaan sanoisi, että nyt on laitettava asuntotuotanto jäihin. Aiemmin vuokralaisen on täytynyt ottaa asunto siitä paikasta ja siinä kunnossa kuin sen on onnistunut saamaan. Nyt vuokralaisellakin on varaa valita. Tarjonnan lisääntyminen on asettanut hintoja kohtuulliselle tasolle asunnon kuntoon nähden, sanoo toiminnanjohtaja Anne Viita.