Vuokra-asunnoista kova kilpailu Oulussa – "Kun oppilaitoksista tulee päätökset, alkaa yhden hengen talouksien buumi"

Vuokra-asuntojen haku on nyt kiireisimmillään. Korkeakoulujen valintatulokset saapuivat pari viikkoa sitten, ja uudet opiskelijat etsivät kuumeisesti asuntoa syksyksi. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Psoas kertoo, että heille on viimeisen kahden viikon aikana tullut yli 500 asuntohakemusta.

Kysyntää on erityisesti yksiöillä. Kaksi vuotta sitten opintotuen asumislisä vaihtui yleiseksi asumistueksi, joka tukee yksiöasumista. Kimppakämpät ovat menettäneet suosiotaan jo pitkään.

– Yksiöiden trendi on näkynyt meillä jo pidempään, Psoasin kiinteistöpäällikkö Leena Neuvonen kertoo.

Halvimmillaan yksiön voi saada Psoasilla 280 eurolla kuussa, mutta yksiöiden hinnat keikkuvat yleensä 300–400 eurossa. Niitä saa kuitenkin odottaa.

– Jonotusaika on vähintään vuosi, sillä tällä hetkellä jonot on pitkät. Esimerkiksi Rantakadulla on vanha puinen Jurvelius, jonka asuntoihin voi olla kolmenkin vuoden jonot.

Pääsääntöisesti yksiöitä kaipaaville opiskelijoille kerrotaankin Psoasin toimesta muista asumisratkaisuista, kuten kimppa-asunnoista ja perheasunnoista.

– Kimppa-asuminen on edullisin ja nopein tapa saada koti, jos syksyllä aloittaa opinnot. Jos löytyy kavereita, heidän kanssaan voi myös vuokrata yhdessä perheasunnon, Neuvonen vinkkaa.

Sivakalla ei voida vastata alkusyksyn kovaan kysyntään

Kilpailu yksiöistä näkyy myös Sivakalla.

– Kun oppilaitoksista tulee päätökset, niin alkaa yhden hengen talouksien buumi, Sivakka yhtymän asuntopalvelupäällikkö Maritta Schawikin kertoo.

Hänen mukaansa Sivakka ei kuitenkaan pysty vastaamaan kesän valtavaan kysyntään. Opiskelupaikan saanut asiakas ei nouse listoilla muiden edelle.

– Hyvin paljon meillä asuu opiskelijoita, mutta tässä ensimmäisessä aallossa pystymme palvelemaan vain harvoja. Jotkut eivät saa asunto-tarjousta koskaan.

– Meillä ei ole samanlainen tilanne kuin Psoasilla, jossa porukka liikkuu lukukausien mukaan.

Schawikin mukaan elokuun puolen välin jälkeen suma alkaa helpottaa. Sivakalla asuu paljon myös opiskelijoita ja yksiöitä haetaan vuoden mittaan, kun kimppa-asuminen alkaa kyllästyttää.

Psoas neuvoo hakemaan asuntoa jo keväällä

Psoasin Neuvonen vakuuttaa, että kaikille avuntarpeessa oleville pyritään antamaan edes jonkinlainen asuntotarjous. Mattimyöhäisille on myös tarpeen vaatiessa hätämajoitusta, jotka voidaan ottaa käyttöön lyhyellä varoitusajalla.

Opiskelija-asuntosäätiön kautta on myös mahdollista hakea asuntoa jo ennen kuin on saanut opiskelupaikan. Jos paikka jääkin saamatta, hakemuksen voi perua.

– Olemme suositelleet, että ne, jotka hakevat paikkakunnalta opiskelupaikkaa, hakisivat asuntoa jo keväällä, ja ottavat sen heinäkuun alusta asti vastaan, Neuvonen kertoo.

Näin voi varmistaa oman asunnon saannin. Kesällä Psoasin ensisijaisina hakijoina ovat toiselta paikkakunnalta Ouluun muuttavat opiskelijat.

– Valmistuvien opiskelijoiden poismuutto alkaa jo huhti–toukokuussa. Silloin on paras mahdollisuus saada se yksiö tai perheasunto jonka haluaa, Neuvonen muistuttaa hakijoita.