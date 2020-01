Vuodenvaihde tuo kävijäpiikin kuntosalien ryhmäliikuntaan – kysyimme, onko lajeista noussut esiin uusia suosikkeja

Vuoden vaihtuminen tuo mukanaan kävijäpiikit kuntosaleille ja kuntokeskuksien ryhmäliikuntoihin. Jumppatarjonnasta nousee aina toisinaan esille trendejä, joista osa jää kestosuosikiksi ja osa katoaa.

Kysyimme kahdesta oululaisesta kuntokeskuksesta, onko tänä vuonna nähtävissä trendilajeja.

Liikuntakeskus Hukan liikuntajohtaja Sirpa Antikainen, onko uusi vuosi tuonut jo ruuhkat ryhmäliikuntoihin?

– Ryhmäliikuntoihin tulee kävijäpiikki joka vuosi. Se on näkynyt jo tällä viikolla.

Mitkä ovat olleet suosituimpia tunteja viime aikoina?

– Suosittuja ovat olleet esimerkiksi sisäpyöräily, kiertoharjoitteluna toiminnallista harjoittelua sisältävä FunkkisCircuit ja erilaiset kehonhuoltotunnit. Nyt meillä alkoi loppiaisena uusi FasciaMethod-kehonhuoltotunti ja heti ensimmäisellä kerralla mukana oli 80 osallistujaa.

Ovatko nämä kestosuosikkeja?

– Meillä sisäpyöräilytunnit ovat kestosuosikkeja, vaikka kaikissa keskuksissa näin ei ilmeisesti ole. Lisäksi kaikki kehonhuoltotunnit, kuten esimerkiksi joogat ja rentoutustunnit kasvattavat koko ajan suosiotaan. Oma kannattajakuntansa on myös tanssillisilla tunneilla.

Katso kuvagalleria: 90-luvun megajulkkis treenasi kuntosalilla Oulussa - Löydätkö itsesi tuon ajan massajumppatapahtumista?

Tuleeko mieleen mitään trendilajia, joka olisi ollut aikanaan hyvin suosittu, mutta nyt jäänyt jo syrjään?

– Yhteen väliin esimerkiksi BodyPump oli todella suosittu laji, mutta nyt sen suosio on hiipunut. Kävijät ovat ehkä vaihtaneet kuntosaliharjoittelun puolelle. Zumban suosio on myös nuupahtanut vuosien varrella, mutta ei se ole pois jäänyt. Lisäksi meillä on esimerkiksi Grit-tunteja, jotka ovat niin rankkoja, etteivät ne sovi kuin vain pienelle osalle kävijöistä.

Easyfit Oulu Ritaharjun yrittäjä Elina Ponto, onko teillä havaittavissa nousevia trendejä ryhmäliikuntatunneissa?

– Yleisesti ottaen suosituimpia ovat erilaiset lihaskuntojumpat ja tanssilliset tunnit, kuten esimerkiksi Zumba. Myös kehonhuoltotunnit ovat suosittuja, mikä on hienoa, että ihmiset malttavat käydä huoltamassa itseään.

Onko valikoimissa ollut lajeja, jotka ovat olleet suosittuja, mutta jääneet sittemmin pois?

– Meillä oli jokin aika sitten valikoimissa Barre-tunteja, jotka ovat tanssillisia baletista ammentavia tunteja. Ne olivat aluksi todella suosittuja, mutta ne jäivät nyt pois. Joskus laji saattaa olla pois esimerkiksi vuoden ajan, minkä jälkeen se tuodaan takaisin. Näin kävi esimerkiksi Grit-tunneille.

Teillä on EasyFitilla valikoimissa myös virtuaalitunteja. Kuinka suosittuja ne ovat?

– Ne ovat todella suosittuja ja kiitettyjä asiakkaiden puolelta. Moni kaipaa aikataulusta vapaata ohjattua tuntia. Osa saattaa myös käydä ensiksi muutaman kerran virtuaalitunnilla harjoittelemassa, ennen kuin lähtee muiden kanssa ryhmäliikuntatunnille. Tämä laskee kynnystä lähteä treenaamaan.