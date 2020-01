Voiko pölisevältä hiekalta suojautua Oulussa? "Tilanne ei ole ollut hyvä, tuulen takia hiekka pölisee"

Oulun seudulla ulkolämpötilat ovat sahanneet plus- ja miinusasteiden välillä marraskuun puolivälistä lähtien. Runsas hiekoittaminen, paljaat asvaltit ja liikenne nostavat katupölyä ilmaan. Saaristonkadulla sijaitsevan ilmanlaadun mittausaseman tilastoista näkee, että tällä viikolla ilmanlaatu on kuitenkin ollut pääsääntöisesti hyvä ja vain ajoittain tyydyttävä.

Minkälaista ilmaa Oulussa on hengitetty viime aikoina, Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen Aila Väisänen?

– Tilanne ei ole ollut hyvä. Tuulen takia hiekka pölisee. Hiekka on petollista ja ärsyttää hengitysteitä.

Miten hiekkapölyltä voi suojautua?

– Jos on ongelmia hengityksen kanssa, suosittelen ehdottomasti suojainten käyttöä. Apteekit myyvät hengityssuojaimia, ja niitä saa myös järjestöjen, kuten Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen kautta.

Hengitysliitto julkaisi viime marraskuussa ohjelman, jossa etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin. Joko ilmastonmuutos näkyy Oulun seudulla?

– Yleensä hengitysongelma on keväällä, mutta nyt pitää tammikuussa karttaa kaupungille lähtemistä. Asun itse Muhoksen Päivärinteellä ja metsä on musta, vaikka yleensä talvisin on hirveästi lunta. Tänä talvena lumi on sulanut katoilta ainakin kolme kertaa.