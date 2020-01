Voiko Oulussa hiihtää tai luistella? "Mitä kauemmas rannikolta on menty, sen paremmin latuja on ollut"

Millaisessa kunnossa hiihtoladut ovat, kun sää on mitä sattuu, isännöitsijä Petri Yli-Pyky Oulun kaupungin liikuntapalveluista?

– Vain pieni osa on nyt (maanantaina) käyttökunnossa. Käyttäjien palautteen mukaan näillä laduilla on ollut hyvinkin hiihdettäviä olosuhteita. Olemme koettaneet ylläpitää tiettyjä latupätkiä. Verkosto on niin laaja, että toimenpiteitä on ollut pakko keskittää niille osuuksille, joissa on ollut lunta ja lähinnä jäätä, jota on voitu työstää laduksi. Seurantajärjestelmästämme netistä löytyvät ne ladut, jotka ovat käyttökunnossa.

Missä latuja on ollut käytössä?

– Pääsääntöisesti mitä kauemmas rannikolta on menty, sen paremmin latuja on ollut. Sankivaaran ensilumen latua on helpointa hoitaa. Esimerkiksi Jääli–Hönttämäki-reitiltä on tullut hyvää palautetta.

Miten käy, jos lämpöaalto iskee?

– Lämpöaalto voi muuttaa tilanteen aivan toisenlaiseksi tiistaina. Jos tulee 6–7 astetta lämmintä ja sitten tulee taas nopeasti pakkasta, ladut ovat edelleen jäisiä.

Mikä on luistelukenttien tilanne?

– Jäät ovat menneet pehmeäksi, osa kentistä alkaa olla puhki menossa. Kenttiä ei saada kuntoon yhdessä tai kahdessakaan päivässä. Jos yöllä tulee lämpöaalto, se tekee varmaan selvää aika monesta kentästä niin, että niiden kanssa on lähdettävä melkein nollatilanteesta. Sitten vasta kun lämpöolot vakiintuvat, nähdään, mitä kenttiä saadaan kuntoon. Se vaatii yhtäjaksoisen pitemmän pakkasen.