Virpiniemen merivartioasema muistuttaa: Moottorikelkkailija on lainsuojaton tiealueella

Onhan se mukava ku on kelkka. Itellä on semmone. Mukava ajella ja päästä vauhdinhurmaan. Jopa mukava kypärän alla naureskella mielensäpahoittajille. Tie alueen kun ylitän, niin olen kyllä varovainen kun kakkoseksi jään auton kanssa. Kävelijät ja muut liikkujat huomioin. Harmittaa kun sellaiset kellä ei ole kelkkaa niin katsovat aina vihaisesti. Ei mulla mikään viimistä huutoa oleva kelkka oo mut semmone millä on mukava lasten kans ajella ja käyä merellä kattomassa maisemia. Ketkä toivoo kelkkoihin isompaa veroa niin itse toivon niille valtavaa koiraveroa. Vihaan koiria yli kaiken, mutta en pidä siitä tämän isompaa meteliä. Annan niille arvon ketkä niistä tykkää vaikka koirat paskovat mihin sattuu ja räksyttävät viattomille ohikulkijoille.