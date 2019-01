Virpiniemen liikuntaopisto on silta kohti tanssijan ammattia

Juttu on julkaistu Kalevassa 4.1.2019.

Virpiniemen liikuntaopisto aloitti lukuvuoden mittaisen tanssitaiteen valmistavan kurssin. Siellä nuori voi testata, onko tanssialan ammatti se oma juttu.

Oulu on tanssin kaupunki. Täällä voi opiskella tanssinopettajaksi ja harrastaa lukuisia tanssilajeja, mutta tanssijan ammattikoulutusta ei ole tarjolla. Niinpä Virpiniemen liikuntaopisto/Oulun seudun ammattiopisto aloitti lokakuun alussa tanssitaiteen valmistavan koulutuksen, joka on lukuvuoden mittainen.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hakeutumassa tanssialan tutkintoon johtaviin opintoihin tai haluavat kehittyä tanssin harrastajina.

Opettajina toimivat Hanna-Kaija Takalo ja Heli Pippingsköld. Kumpikin on valmistunut showtanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta.

Valmistava koulutus yritettiin aloittaa jo 2015. Silloin kurssi ei noussut.

– Kun menin Virpiniemen liikuntaopistolle opiskelupaikkaa kysymään, koulutuspäällikkö Katri Virtanen katseli todistuksiani ja totesi, että sinähän voisit olla kouluttajana meillä. Siitä se lähti. En enää päästänyt irti ajatuksesta, Hanna-Kaija Takalo kertoo.

Lokakuun alusta toukokuun 2019 loppuun kestävä kurssi Virpiniemen liikuntaopistossa on niin sanottua vapaan sivistystyön koulutusta. Monilla muilla koulutusaloilla on vastaavia valmennuskursseja. Miksei siis myös tanssilla, jonka ammattikoulutuksiin on kova kilpailu.

– Tämä on nimenomaan tanssin ammatillisiin koulutuksiin valmistava ohjelma. Kurssilla rakennetaan siltaa tanssin harrastajuuden ja kenties ammattilaisuuden välille, Heli Pippingsköld määrittelee.

Pippingsköld korostaa, että ei-ammatillisten tanssikoulujen eri tanssilajeissa tarjoama substanssiopetus eroaa tanssin ammatillisesta opiskelusta ja tanssijan työstä.

– Tanssin ammatillinen opiskelu ja tanssijan työnkuva ovat suuressa murroksessa. Tanssijan rooli on enemmän luova tällä kurssilla ja oikeasti ammattimaailmassa. Koreografit antavat nykyisin tanssijalle enemmän vapauksia luoda liikettä itsestä käsin tai tehtävien kautta.

– Sitäkin kurssilla vähän avataan, millaista on tanssijan työn vastuunotto, kun hän on se tuottava osapuoli, Pippingsköld sanoo.

Tanssitaiteen linjalla nuori voi testata, toimiiko tanssi ammattina hänelle, pitääkö hän todella siitä.

– Taideterapeuttisin menetelmin käymme läpi, millä tavalla oppilaat pääsevät tunteittensa kautta kehittämään taiteilijaminäänsä. Kuinka kumpuat omista tunteistasi ja kokemusmaailmastasi sen karisman, Hanna-Kaija Takalo kertoo.

Täydennämme hienosti toisiamme opettajina, Takalo kehuu.

– Helillä on vahvana luova puoli, itselläni tekniikka ja fysiikkavalmentaminen.

Tanssinopettaja ja tanssija Heli Pippingsköldillä on aiempaa kokemusta tanssin erikoiskoulutuksesta. Hän ja tanssija-koreografi Simon Beyer-Pedersen perustivat Ouluun 16–25-vuotiaille edistyneille tanssin harrastajille tarkoitetun erikoiskoulutusryhmän n.o.d. youth companyn, joka toimi 2016–2017.

Tanssikeskus Citydance pyrki jatkamaan erikoiskoulutusta Pippingsköldin ja Beyer-Pedersenin jälkeen 2017. Vuoden mittainen valmennuskurssi ei kuitenkaan toteutunut.

– Ehdottomasti Oulu tällaisen tarvitsee. Oulussa on tanssinopettajakoulutus, vahva tanssikulttuuri ja tanssin harrastajakulttuuri. Jotenkin haluaa niitä limittää yhteen, Hanna-Kaija Takalo perustelee.

Virpiniemen liikuntaopiston kurssilla aloitti kymmenen opiskelijaa. Kaksi heistä on keskeyttänyt.

– Kurssilla on tilaa uusille, Takalo sanoo.

Millaisiin kouluihin kurssilta voi ajatella pyrkivänsä: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelmaan, Pohjois-Karjalan ammattiopiston tanssialan koulutukseen Outokumpuun, Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan Kuopioon, Keski-Euroopan kouluihin?

– Käymme läpi mahdollisuudet ja tehdään yksilöllinen tanssijan polku. Kartoitetaan oppilaille juuri heille sopivimpia kouluja ihan konkreettisesti, etteivät nuoret käytä turhaan rahaa mennäkseen ympäri maailmaa ilman mitään suuntaa. Kullakin tanssikouluilla on kuitenkin olemassa jonkinmoinen oma tyyli tai imago, Heli Pippingsköld toteaa.

Kurssia on takana nyt kolme kuukautta. Miltä opettajasta tuntuu, kun käsissä on kahdeksan tanssijan nuppua?

– Aivan huikeaa tämä on ollut. Oma henkilökohtainen unelmahan tässä on toteutunut, kun koulutus saatiin. Vuonna 2017 rakensin tähän opetussuunnitelmaa, ja nyt se konkretia on tässä, Hanna-Kaija Takalo sanoo.

– On ihana seurata oppilaiden toimintaa ja kasvua. Ryhmä on niin auki maailmalle. Tosi utelias. Sitä uteliaisuutta on hieno työstää heidän kanssaan.

Pippingsköld kertoo, että opintosisällöistä on yritetty tehdä mahdollisimman realistisia tämän päivän nykytanssikentän kannalta.

– Opettajan tilanne on hedelmällinen, kun oppilaat ovat jo valmiiksi motivoituneita ja valjastuneita. He ovat tulleet kurssille kysymään jotakin. Tässä pääsee kauniisti seuraamaan persoonia tiiviimmin. Näkee ehkä syvemmin, mihin tanssi pystyy antamaan vastauksia. Taide avartuu ja maailmankatsomus laajenee. Sen asian äärellä on oltu monta kertaa ryhmässä.

Virpiniemen liikuntaopiston/OSAOn tanssitaiteen linjalle valittiin kymmenen oppilasta. Kahdeksan on yhä mukana, kaikki naisia.

Mikä motivoi pyrkimään maksulliseen, valmistavaan erikoiskoulutukseen?

– Unelma siitä, että jonakin päivänä olisin ammattitanssija. Uralle pääsy kyllä motivoi, Salla Kekäläinen Kemistä kertoo.

Linjalla päälajit ovat showtanssi, baletti ja nykytanssi. Oliko itsestään selvää valita Virpiniemen opiston uusi koulutus?

– Onhan niitä muitakin koulutuksia, mutta ne ovat aika kaukana: Kälviällä ja Karjaalla. Tämä oli se lähin.

Oululainen Tuija Raatikainen sanoo päättäväisesti, että hänestä tulee isona tanssinopettaja. Hän aikoo pyrkiä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutukseen ja Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkintoohjelmaan Kuopioon.

– Koska sielu niin huutaa, Raatikainen perustelee.

– Viime vuoden treenailin itsekseen. Se oli aika rankkaa. Oli kiva saada tämmöinen luokka ja vertaistuki. Kurssilla opettajat eivät vaihdu koko ajan, vaan ne ovat nämä samat. He katsovat vähän perään, miten oma kehitys menee.