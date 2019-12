Villasukkalottoa ja porokepparikisa – Hupisaarten Joulupolku-tapahtumassa lyhdyt valaisevat reittiä

Perinteinen Joulupolku-tapahtuma järjestetään Oulun Hupisaarilla ensi lauantaina 14. joulukuuta. Polku alkaa Hupisaarten keskusleikkipuistosta, ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat polulla eteenpäin. Tilaisuus järjestetään kello 14-18.

Matkan varrella on jouluisia asetelmia, tonttujumppaa, jouluinen porokepparikisa, tonttujen taitojen harjoittelua, tonttujen villasukkalotto ja jouluponi.

Jouluista tunnelmaa on Pohjois-Pohjanmaan museossa ja Oulun taidemuseossa, joihin on vapaa pääsy klo 14-18. Taidemuseon takapihalla on jää- ja lumitaidetyöpaja säävarauksella.

Hupisaarten kesäteatterilla on Tiernapoikaesitys kello 15, 16 ja 17 sekä Joulujäniksen jupinoita kello 15.30, 16.30 ja 17.30.

Grillipaikalla on tulet, joten omat makkarat voi ottaa mukaan.

Tapahtuma on maksuton. Sen järjestää Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki.