Valtio on velvoittanut Oulun kaupunkia varmistamaan kaupunkilaisten veden saanti poikkeusoloja varten. Kyseessä on varavesijärjestelmä, jolla taataan edes välttävä vedensaanti 200 000 kaupunkilaiselle. Paras ja taloudellisesti paras ratkaisu on tuottaa vesi Viinivaarasta. Tätähän ei venkoilevat maalaiskeput tietenkään ymmärrä, kuten kepu ei ymmärtänyt koko kansan etua neljän vuoden maakunta- ja sotesekoiluissaan.