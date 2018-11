Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Taiteiden välistä kokeilua, suosikkitubettaja avajaisissa ja kotimaisen grimen purkutraktori keikalla

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kattaus kulttuuria

Klubi

Musteklubi ravintola Tubassa torstaina 8.11. kello 19–22.

Marraskuun Musteklubin aluksi juhlitaan Riika Ruottisen runoteoksen julkkareita, jonka jälkeen Oulun kirjailijaseuran Botnia-kirjallisuuspalkinnon voittaneen Reunalla-dokumenttiteoksen tekijät Jenni Räinä ja Vesa Ranta kertovat klubilla palkinnon herättämistä tuntemuksista sekä teoksen syntyvaiheista. Lisäksi illan aikana kirjallisuudentutkija Jyrki Korpua pohtii pienoisluennossaan urheilun ja kaunokirjallisuuden suhdetta, työtön tähtitieteilijä Pertti Rautiainen esittää Facebookista keräämiään vitsejä ja Runolautakunta kokoontuu. Illan päättää Tornion syntymättömät ministerit -yhtye, joka soittaa runoilija Heli Slungan teksteihin sävellettyä musiikkia. Klubille on vapaa pääsy. Mannenkatu 2, Oulu.

Kokeilua taiteiden välillä

Taide

Väriä arkeen – perjantaipaletti Pohjankartanossa perjantaina 9.11. kello 18–19.

Oulu-opiston kokeellinen taiteidenvälinen teos, jossa eri ainealueet tekevät esityksen yhdessä osin ennalta suunnitellusti, mutta myös improvisoiden. Tapahtuma lähtee näyttelytilasta, jossa on akvarelleja, mattoja ja tilkkutäkkejä. Tarinaa jatkaa teatteri- ja tanssitaiteen harrastajat Pohjankartanon aulassa ja esitystä säestää musiikin harrastajat improvisoiden liikettä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Leevi Madetojan katu 1, Oulu.

Mestarin merkkivuosi

Elokuva

Bergman – Yksi vuosi, yksi elämä -dokumentti elokuvateatteri Studiossa perjantaina 9.11. kello 18–21.

Ruotsalaisohjaaja Ingmar Bergmanin 100-vuotissyntymäpäivän juhlavuonna valmistunut dokumentti valottaa yhtä aikamme suurimmista taiteilijoista. Jane Magnussonin ohjaama elokuva painottuu yhteen vuoteen Bergmanin elämästä, jolloin hän teki kenties suurimman taiteellisen oivalluksensa. Alle 12-vuotiailta kielletyn näytöksen pääsyliput maksavat 7 euroa. Hallituskatu 7, Oulu.

Tubettaja avajaisissa

Avajaiset

SNAP – lasten ja nuorten valokuvafestivaalin avajaiset kulttuuritalo Valveella lauantaina 10.11. kello 13–15.

Valtakunnallista SNAP – lasten ja nuorten valokuvafestivaalia vietetään marraskuussa eri puolilla Suomea. Valvegalleriassa on festivaaliviikolla tarjolla itse näyttelyn ohella paljon maksutonta ohjelmaa ja toimintaa. Lauantain avajaisissa nähdään Väisäsen musisointia, jonka jälkeen vuorossa on tubettaja HurHurin fanitapaaminen. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Piiskaavaa ulosantia

Keikka

Töölön Ketterä ravintola Ykän Pubissa lauantaina 10.11. kello 20–02.

Kotimaisen grimen puskutraktorin, Töölön Ketterän piiskaavaa ulosantia on tarjolla Ykälässä lauantai-iltana. Livenä usein kolmihenkiseksi kasvava duo tunnetaan etenkin rajuista live-esiintymisistään, jotka ovat kuin positiivisia kierrepotkuja suoraan pään alueelle. Yhtyeen showtime on kello 23. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 13 euroa. Merimiehentie 1, Oulu.

